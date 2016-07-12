В Барселоне по подозрению в отмывании денег задержали сына Черновецкого - СМИ

В результате спецоперации местных силовиков в Барселоне по подозрению в отмывании денег задержан сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, Степан. Об этом со ссылкой на El Mundo пишет "Европейская правда".

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Спецоперация состоялась в дорогом ресторане японской кухни, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну.

"Среди задержанных в основном украинцы и россияне, проживающие в Барселоне. Известно, что среди задержанных есть Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого", – говорится в сообщении издания.

Следователи предполагают, что ресторан, в котором произошли задержания, был прикрытием для украинских преступников, которые инвестировали в него средства, добытые незаконным путем.

Сейчас известно, что в расследовании деятельности преступной группировки, которая занималась отмыванием денег, задержаны 11 человек. Их обвиняют в соучастии в деятельности преступной организации, отмывании денег, подделке официальных документов, а также налоговых махинациях.

По информации источников El Pais в правоохранительных органах, сын Черновецкого Степан и другие лица, которые были задержаны во вторник в Испании, отмыли около 10 млн евро.

Как сообщалось ранее, в конце июня в Испании за отмывание денег задержали 6 россиян и украинца.