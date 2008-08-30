Сессионный зал ВР больше не напоминает Яценюку кабинет географии

Изменено оформление сессионного зала Верховной Рады Украины, в частности, карта, которая размещалась на стене сзади президиума парламента, заменена изображением флага.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что основная цель, которую он ставил во время реконструкции сессионного зала, - это «изменение символов, изменение менталитета и государственного подхода».

Спикер отметил, что после реконструкции зала он стал светлее, и в нем появилась позитивная энергетика, которой, по словам А.ЯЦЕНЮКА, раньше не было.

Председатель парламента сказал, в сессионном зале заменена основная стена, поскольку «здесь было раньше что-то вроде кабинета географии, который разделил государство на две половины». (Речь идет о стене за президиумом, на которой карта Украины была изображена в двух цветах, – синем и желтом – УНИАН).

А.ЯЦЕНЮК отметил, что такие символы неуместны, поскольку «знаки и символы имеют невероятное влияние, в том числе и на человеческое сознание». По его словам, 90% членов Регламентного комитета ВР поддержали изменения в реконструкции сессионного зала.

А.ЯЦЕНЮК также сообщил, что еще будет изменено оформление центрального входа в сессионный зал. По его словам, здесь будут размещены 27 флагов, символизирующих регионы Украины, а также города Киев и Севастополь.

По его словам, также еще не успели заменить сидения на местах народных депутатов Украины.

Спикер отметил, что на реконструкцию сессионного зала были предусмотрены 7 млн. грн., но потрачено меньше половины этой суммы.