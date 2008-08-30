Черноморский флот может уничтожить корабли НАТО за 20 минут?

Группировка боевых кораблей НАТО в Черном море может быть уничтожена Черноморским флотом (ЧФ) в течение 20 минут, заявил РИА Новости в пятницу бывший командующий ЧФ адмирал Эдуард Балтин.

По данным Генштаба ВС РФ, в акватории Черного моря сейчас находятся три корабля ВМС США, по одному - Испании, Германии и Польши, а также четыре корабля Турции. Ожидается прибытие еще восьми кораблей альянса.

"При внешнем могучем облике, корабли НАТО в Черном море не представляют собой боеспособную группировку. В случае необходимости достаточно одного ракетного крейсера "Москва" и двух-трех ракетных катеров Черноморского флота для того, чтобы одним залпом ее уничтожить. Через 20 минут море будет чистым, - сказал Балтин.

"Это разрозненная группировка кораблей, в которой есть даже корабли береговой охраны" , - сказал адмирал.

Балтин отметил, что несмотря на большие сокращения, Черноморский флот остался достаточно ракетовооруженным.

Он назвал Черное море "мышеловкой". "Сюда можно войти, но в случае противоборства очень сложно выйти, - сказал адмирал. - Противник подвержен здесь ударам не только кораблей, но и авиации, а также береговых систем".

По его словам, во время Второй мировой войны даже немецкие корабли не заходили в Черное море.

В то же время Балтин полностью исключил возможность столкновения в Черном море между НАТО и Россией. "Мы атаковать не будем априори, а сами они на самоубийц не похожи", - сказал он.