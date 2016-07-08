Холодницкий предостерегает, что дело "супервзяточника" Минздрава может провалиться

Об этом рассказал председатель САП Назар Холодницкий, пишет Украинская правда.

"Я о нем (деле Василишина) смотрю с телевизора. Я не могу понять, почему подследственностью НАБУ вновь, в нарушение всех норм УПК, занимаются все кроме НАБУ. Наверное, потому, что бороться с коррупцией сейчас пиар-выгодно", - сказал Холодницкий.

"Если есть подтвержденная информация и есть субъект, который подследственный НАБУ, например заместитель министра, и есть данные, что данное лицо является взяточником, то они обязаны нам это дело передать в реализацию. Или мы можем вместе с ними это сделать", – добавил он.

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По словам Холодницького, из-за того, что досудебные действия проводили не работники САП, задержанные лица теперь смогут жаловаться на нарушение процедуры.

"Статья 216 УПК четко регламентирует, что такое подследственность и для чего она вообще создана. Для того, чтобы когда у вас украли кошелек, вы не бежали в СБУ или в военную прокуратуру, а шли в полицию", - сказал он.

"Есть статья 87 УПК ч. 3, которая четко говорит, что недопустимы доказательства, полученные после начала уголовного производства путем реализации органом досудебного расследования, или прокуратурой своих полномочий, не предусмотренных кодексом. То есть полномочия как раз подсудность и определяет. Она определяет, какие органы расследуют те или иные преступления", - подчеркнул Холодницкий.

Он подчеркнул, что "если мои коллеги-правоохранители браво рапортуют, что они обнаружили очередного "супервзяточника", то пусть они теперь это дело доводят до суда и в суде объясняют, почему они этим занимались".

"Потому что получается, что они рапортуют, а через месяц, тихонько, когда пиар-волна стихла, они приходят и приносят нам материалы, говоря, что вы заканчивайте сами, ибо это ваша подследственность. Так не может быть", - сказал Холодницкий.

"После того, как в Украине создали новые антикоррупционные органы, которые уже что-то делают, старые хотят показать, что "не выгоняйте нас, мы тоже хотим (бороться с коррупцией – УНИАН)", – сказал он.

Справка УНИАН. 8 июля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали за взяточничество заместителя министра здравоохранения Романа Василишина. По словам Луценко, Василишин получал от 50 до 100 тысяч гривень поборов только с урологического центра Александровской больницы в Киеве.

Василишин, который до этого был руководителем Александровской больницы, представил коллективу этой больницы Серняка Юрия, который занял пост директора урологического центра этой больницы и лично распределял врачей по операциям. За каждую из этих операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.