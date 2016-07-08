Разоблачение чиновника Минздрава: СБУ показала видео обыска у замминистра-коррупционера

Видеозапись опубликована на YouTube-канале СБУ.

Отмечается, что чиновник систематически получал средства от руководства урологического центра, расположенного в Александровской больнице в Киеве.

Он лично координировал схему оплаты услуг пациентами наличными, без фиксирования в официальной отчетности.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник еженедельно получал от 50 до 100 тыс. гривень, в зависимости от количества проведенных центром операций", - говорится в описании к видео.

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Также правоохранители установили, что в коррупционной схеме были задействованы все врачи центра, которые передавали "на верх" деньги, полученные от пациентов.

Так, сотрудники спецслужбы задержали заместителя министра и одного из руководителей центра по местам их проживания после передачи последним почти 40 тысяч гривен, "заработанных" на больных.

Во время обысков у злоумышленников изъяли более 50 тысяч долларов США, 320 тысяч гривень и две с половиной тысячи евро.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.