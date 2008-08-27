Ющенко подчеркивает, что парламент должен учесть его приоритеты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что Верховная Рада во время принятия изменений в государственный бюджет на 2008 год должна учесть определенные им приоритеты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ накануне открытия очередной сессии парламента.

В.ЮЩЕНКО обратил внимание на необходимость принятия изменений в государственный бюджет 2008 года. Как известно, на рассмотрении в Верховной Раде находится правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (регистр. № 2713 от 07.07.2008) и одноименный проект, внесенный Президентом Украины (регистр. № 2713-1 от 10.07.2008).

Оба законопроекта в соответствии с принятым парламентом решением были направлены на доработку в профильный комитет.

Президент считает, что эти законопроекты требуют корректировки с учетом тех изменений, которые были приняты парламентом для преодоления последствий стихийного бедствия.

Кроме того, чтобы в очередной раз не затягивать бюджетный процесс, Президент Украины предлагает председателю ВР, чтобы этот законопроект был срочно доработан именно в бюджетном комитете парламента, не ожидая представления нового законопроекта от правительства. При этом должны быть учтены уже принятые парламентом изменения, и 5 млрд. грн., направленных на преодоление последствий наводнения, изъятые из ресурсной базы бюджета, а остальные распределены, в том числе с учетом тех приоритетов, которые определял в своем законопроекте Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада Украины направила на рассмотрение бюджетного комитета правительственный и президентский законопроекты о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год для подготовки к повторному первому чтению.

31 июля парламент на своем внеочередном заседании принял закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год, который предусматривает увеличение расходной части бюджета на 5,802 млрд. грн. Эти средства были направлены на преодоление последствий наводнения в шести областях Украины.