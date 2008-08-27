Огрызко думает, что вступление в НАТО гарантирует безопасность Украины

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявляет, что Украина и Грузия будут в безопасности после вступления в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества Великобритании Дэвидом МИЛИБЕНДОМ, который находится с визитом в Украине.

«Очевидным является то, что мы все будем чувствовать себя в безопасности, когда и Украина, и Грузия станут членами Североатлантического альянса», - сказал В.ОГРЫЗКО.

«Это будет важнейшая гарантия безопасности и Украины, и Грузии с одной стороны, с другой - таким способом Украина внесет вклад в стабилизацию всего региона Восточной Европы», - добавил он.

По убеждению В.ОГРЫЗКО, Украина даже теоретически не может рассматриваться как следующая страна, в которой могут повториться события, произошедшие в Грузии.

Вместе с этим он считает, что международная реакция на событии в Грузии должна стать серьезным уроком для тех, кто переступил определенную черту. По словам В.ОГРЫЗКО, Украина исходит из того, что как НАТО, так и ЕС еще скажут свое весомое и четкое слово в связи с тем, что произошло в Грузии.

В.ОГРЫЗКО также напомнил, что 1 сентября состоится чрезвычайный саммит Европейского Союза, где будет обсуждаться вопрос признания РФ независимости Абхазии и Южной Осетии.

Он также поблагодарил Великобританию за ее четкую и ясную позицию относительно событий в Грузии.