В НАТО заявили, что говорить о встрече с Россией на уровне министров еще рано

Об этом он сказал в четверг в Варшаве на пресс-конференции, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Сейчас мы должны сфокусироваться на нашем следующем заседании на уровне послов на следующей неделе (13 июля). И потом мы должны делать шаг за шагом, оценивая, мы также должны иметь цель проведения встречи на высоком уровне, на уровне министров. Но я думаю, что сейчас рано говорить о том, когда это может произойти", - отметил Столтенберг.

При этом генсек альянса напомнил, что после незаконной аннексии Крыма РФ в 2014 году НАТО приостановило все практическое сотрудничество с Россией, но не прекратило политический диалог.

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"Мы решили держать каналы для политического диалога открытыми и поддерживать Совет Россия-НАТО как инструмент для политического диалога. Нет противоречия между сильной обороной и сдерживанием и политическим диалогом. Мы убеждены, что, как долго мы имеем сильную защиту и сдерживание, мы также имеем платформу для общения с Россией", - подчеркнул Столтенберг.