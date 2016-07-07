Депутатскую группу "Партия "Видродження" возглавил Хомутынник
16:33, 07 июля 2016Политика
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Председателем парламентской депутатской группы "Партия "Видродження" избран Виталий Хомутынник.
Виталий Хомутынник / Фото УНИАН
Такое решение большинством голосов депутаты группы приняли во время заседания депутатской группы 7 июля.
Ранее в руководящем составе группы были три сопредседателя - Виталий Хомутынник, Виктор Бондарь и Валерий Писаренко.
Всего в состав депутатской группы "Партия "Видродження" в Верховной Раде Украины входят 23 народных депутата-мажоритарщика.
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