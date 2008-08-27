Меркель высказала Медведеву все, что думает о его решении

Присутствие российских войск в Грузии является серьезным нарушением плана прекращения огня между этими странами.

Как сообщает Рейтер, об этом в телефонном разговоре с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ заявила Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ. Разговор состоялся по инициативе А.МЕРКЕЛЬ. Это первый контакт между Кремлем и лидером западной страны с тех пор, как Россия признала независимость сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

А.МЕРКЕЛЬ резко осудила решение Д.МЕДВЕДЕВА о признании независимости этих республик и назвала этот шаг нарушением международного законодательства.

Канцлер Германии еще раз призвала придерживаться плана урегулирования конфликта.

Как сообщал УНИАН, план урегулирования грузино-российского конфликта был согласован 12 августа на встрече в Москве президентов России и Франции.

Россия, в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанного Д.МЕДВЕДЕВЫМ и Николя САРКОЗИ, обязалась отвести свои войска на позиции, занимаемые ими до 8 августа, когда российские военные были отправлены в Южную Осетию в помощь миротворцам.