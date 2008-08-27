Свидетель по делу Рудьковского: зачем меня вызывали, я не знаю

Сегодня Печерский районный суд Киева продолжит слушание дела экс-министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО.

Как сообщает пресс-служба Н.РУДЬКОВСКОГО, заседание суда состоится в 14.30. В ходе слушаний будут допрошены ряд свидетелей по этому делу.

Как пишет газета «Сейчас», 26 августа состоялось очередное заседание по «делу Н.РУДЬКОВСКОГО».

В частности, на заседание Печерского районного суда Киева по делу экс-министра пришли два свидетеля - заместитель директора государственного предприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП) Станислав КОЗАК и помощник Н.РУДЬКОВСКОГО во времена его руководства Минтрансом Олег СТЕЛЬМАХ.

Как сообщает издание, первым показания давал С.КОЗАК. «Существует такая практика, что поездки за границу и по территории Украины министра транспорта и связи, а также его заместителей оплачивает ГП «СМАП», - отметил свидетель. Он напомнил, что его предприятие непосредственно подчиняется министерству, и такая практика осуществляется еще «со времен премьерства Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО».

Газета также цитирует слова С.КОЗАКА: «О поездке Н.РУДЬКОВСКОГО в Париж мне известно лишь следующее: летом 2007 года меня, и первого замдиректора Степана ДЕРКАЧА и главбуха вызвал к себе директор ДП «СМАП» Анатолий ТКАЧЕНКО. Во время разговора с нами А.ТКАЧЕНКО держал в руках документы, но какие именно - я не знаю. Из разговора мне стало понятно, что документы касаются перелета министра в Париж. А.ТКАЧЕНКО сказал С.ДЕРКАЧУ, что перелет надо оплатить. Ничего странного в поручении А.ТКАЧЕНКО не было. Это обычная практика. Зачем меня вызывали, я не знаю».

По словам другого свидетеля, приглашенного защитой, события развивались следующим образом: «В начале июня 2007 года мы начали готовиться к встрече с Жаком БАРО в Брюсселе. Однако на кануне отлета вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ дал министру (РУДЬКОВСКОМУ) поручение провести перед Брюсселем ряд встреч с французскими компаниями в Париже. Кроме того, 9-10 июня Н.РУДЬКОВСКИЙ присутствовал на 11-м Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Из-за выступления Президента РФ Владимира ПУТИНА Н.РУДЬКОВСКИЙ вернулся в Киев с форума лишь во второй половине дня, тогда как официальная делегация Минтранса вылетела в Брюссель около 11-ти утра» (ранее СБУ заявляла, что 9 июня Н.РУДЬКОВСКИЙ вылетел в Париж, напоминает газета).

Отвечая на вопрос адвокатов, свидетель объяснил, почему Н.РУДЬКОВСКОМУ заказали чартер: «Ни в Брюссель, ни в Париж вечером 10 июня Н.РУДЬКОВСКИЙ не мог вылететь рейсовым самолетом, а лишь чартером. Так мне сказала замдиректора аэропорта «Борисполь». С ее слов, РУДЬКОВСКИЙ не мог даже вовремя попасть в Брюссель на 9.00 11 июня. Подходящих рейсов в этом направлении не было».

Автор материала о ходе судебного заседания приходит к выводу, что «обвинения СБУ по делу Н.РУДЬКОВСКОГО рассыпаются».

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Киева по материалам СБУ было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату средств в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки самолетом по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и выдвинуто обвинение.

20 марта этого года прокуратура Киева завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО, и передала его на рассмотрение в Печерский райсуд Киева.