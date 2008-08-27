СБУ знает, кто угрожал Балоге физической расправой

Служба безопасности Украины установила личность, которая подозревается в совершении угроз физической расправы в адрес председателя Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«На сегодня установлена личность, которая подозревается в совершении угроз, и выясняется, не связаны ли они с государственной деятельностью главы Секретариата, то есть не были ли они осуществлены с целью повлиять на принятие тех или иных государственных решений», - отметила М.ОСТАПЕНКО.

В то же время она объяснила, что поводом для проверки СБУ стало обращение от 24 июня т.г. В.БАЛОГИ о поступлении от руководства Кабинета Министров Украины угроз в его адрес о физической расправе. На основании закона Украины «О борьбе с терроризмом» соответствующими подразделами СБУ эта информация тщательно проверялась.

Кроме того, совместно с Управлением Государственной охраны были приняты дополнительные меры по недопущению возможного террористического проявления и т.д.