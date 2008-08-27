Наша Украина не хочет занимать «страусиную» позицию

Председатель партии “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО настаивает, что Верховная Рада должна дать оценку действиям Кремля относительно признания самопровозглашенных территорий – Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает пресс-служба политической партии “Народный Союз Наша Украина”, об этом В.КИРИЛЕНКО сказал в прямом эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании, комментируя признание Россией независимости самопровозглашенных регионов Грузии - Южной Осетии и Абхазии.

“Признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии – событие, которое может отразиться на внутренней политике Украины. “Наша Украина” осуждает содействие сепаратистским течениям. Мы являемся сторонниками территориальной целостности каждого государства”, - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что принцип территориальной целостности каждого государства отображен в основополагающих принципах Хельсинского пакта, где все страны, даже в период холодной войны, обязывались соблюдать принцип нерушимости границ.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, “если события будут развиваться такими темпами, то отделение территорий самопровозглашенных республик станет абсолютно неконтролированным процессом”.

По его словам, в такой ситуации парламент Украины не должен занимать “страусиную” позицию и должен обязательно дать свою оценку действиям Кремля относительно признания самопровозглашенных территорий.