Украинский МИД разочаровал Россию

Российская сторона разочарована отказом делегации МИД Украиныво главе с исполняющим обязанности первого заместителя Министра иностранных дел Украины Ю.В.Костенко нанести 27 августа визит в Российскую Федерацию для проведения политических консультаций. Об этом идет речь в комментарии Департамента информации и печати МИД России, обнародованном на сайте МИД РФ.

В сообщении также указано, что российская сторона сожалеет, «что в очередной раз в официальном Киеве предпочли обмен мнениями через средства массовой информации открытому двустороннему диалогу по актуальным вопросам российско-украинских отношений».