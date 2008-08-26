Делегация МИД Украины отменила визит в Россию из-за решения Медведева
18:41, 26 августа 2008Политика
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Информация пресс-службы МИД
В связи с решением Российской Федерации о признании независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия, которые являются международно-признанной составляющей суверенного государства Грузия, делегация Министерства иностранных дел Украины во главе с исполняющим обязанности первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрием КОСТЕНКО отменила свой визит в Российскую Федерацию для проведения политических консультаций, которые должны состояться 27 августа по предложению российской стороны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
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