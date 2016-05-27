Скандального экс-наркополицейского Киву зарегистрировали кандидатом в депутаты

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такие решения были приняты сегодня на заседании Комиссии.

ЦИК, рассмотрев заявления граждан Украины о самовыдвижении вместе с другими документами, зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах на промежуточных выборах народных депутатов Украины 17 июля: Денисенко, Шилову – в ОИО № 27; Костанчука, Лесика – в ОИО № 114, Киву – в ОИО № 183.

Таким образом, по состоянию на 27 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 17 июля.

Кроме того, ЦИК образовала 7 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов на промежуточных выборах в ОИО № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206.

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Также Центризбирком предоставил разрешение ряду общественных организаций иметь официальных наблюдателей на промежуточных выборах народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206. Таким образом, по состоянию на 27 мая Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей 18 общественным организациям.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2016 года промежуточные выборы народных депутатов состоятся в 7 одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), №206 (Черниговская область).