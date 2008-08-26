Британия в резкой форме не согласилась с решением России

Великобритания в резкой форме не согласилась с решением России признать независимость двух отколовшихся от Грузии регионов - Южной Осетии и Абхазии, передает агентство Рейтер.

"Мы категорически отвергаем это и подтверждаем территориальную целостность и суверенитет Грузии", - сказала представитель британского внешнеполитического ведомства.

"Это противоречит обязательствам, под которыми Россия неоднократно подписывалась в резолюциях Совета безопасности. Это никоим образом не улучшает перспективы мира на Кавказе", - сказала она.