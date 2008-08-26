Британия в резкой форме не согласилась с решением России
15:39, 26 августа 2008Политика
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"Это не улучшает перспективы мира..."
Великобритания в резкой форме не согласилась с решением России признать независимость двух отколовшихся от Грузии регионов - Южной Осетии и Абхазии, передает агентство Рейтер.
"Мы категорически отвергаем это и подтверждаем территориальную целостность и суверенитет Грузии", - сказала представитель британского внешнеполитического ведомства.
"Это противоречит обязательствам, под которыми Россия неоднократно подписывалась в резолюциях Совета безопасности. Это никоим образом не улучшает перспективы мира на Кавказе", - сказала она.
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