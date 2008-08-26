Отношения Ющенко и Тимошенко перешли в "открытую враждебную фазу"?

Отношения между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО сегодня перешли “в открытую враждебную фазу”.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) сегодня во время общения в чате с посетителями интернет-портала “Главред”.

В частности, отвечая на вопрос относительно обвинений со стороны Секретариата Президента в измене национальным интересам Ю.ТИМОШЕНКО, А.ГРИЦЕНКО отметил, что “это является свидетельством того, что отношения Президента и премьера из конфликтной уже перешли в открытую враждебную фазу”.

“Отношения между ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО еще не настолько враждебны, как у СААКАШВИЛИ и КОКОЙТЫ или БАГАБША, но они уверенно двигаются в этом направлении”, - сказал народный депутат.

В то же время он отметил, что общество устало от взаимных обвинений власть предержащих. “Это абсолютно безответственная политика лидеров государства, даже не политика, это политиканство”, – заявил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий относительно пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

21 августа пресс-группа СБУ сообщила, что ведомство получило от Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация о деятельности Кабинета министров Украины во вред национальным интересам государства.

По словам руководителя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, материалы, которые получила Служба безопасности от Секретариата Президента о деятельности Кабинета министров, содержат семь достаточно серьезных позиций в сфере национальной безопасности.