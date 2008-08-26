Ющенко хочет, чтоб Верховная Рада послушала его хоть полчаса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО хочет выступить на сессии Верховной Рады с внеочередным обращением 2 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

В частности, она рассказала, что по поручению главы государства Рсегодня глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА направил письма в адрес председателя Верховной ады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА относительно выступления Президента в парламенте 2 сентября – в день открытия очередной сессии парламента.

В.БАЛОГА просит предусмотреть в повестке дня пленарного заседания ВР выступление главы государства с внеочередным обращением до 30 минут.