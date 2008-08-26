Костенко призывает Тимошенко брать деньги с ЧФ РФ по полной

Народный депутат Украины, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) призывает украинское правительство погасить все долговые обязательства перед Россией по энергоносителям и немедленно начать переговоры с РФ относительно введения рыночных цен за аренду крымской земли под базы Черноморского флота, которые должны вступить в действие уже с 1 января 2009 года.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении Ю.КОСТЕНКО к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Лидер УНП, в частности, считает, что Российская Федерация с 2009 года должна платить Украине за базирование Черноморского флота в Крыму, по меньшей мере, 2,5 млрд. долларов ежегодно.

В обращении народный депутат напомнил, что во время заключения Соглашения 1997 года об условиях базирования Черноморского Флота РФ на территории Украины Россия насчитала Украине долг за энергоносители на сумму 2,3 миллиарда долларов. Тогда Украина с этим долгом согласилась. Было договорено, что до 2008 года Россия ежегодно будет платить Украине за аренду баз в Крыму 97 млн. долларов, и эти средства будут идти в счет погашения долга за энергоносители.

«Согласно тому же Договору, с 2008 года Украина имеет право установить оплату уже по рыночным ценам. По оценкам наших экспертов, рыночная стоимость аренды украинских земель на территории Крыма, занятых под российские военные базы, составляет, минимум, 2,5 млрд. долларов в год”, - отметил Ю.КОСТЕНКО.

«У нас в бюджете постоянно не хватает средств для обеспечения социальных выплат гражданам Украины. Поэтому я просто обязан обратить внимание главы правительства на финансовые возможности, заложенные украинско-российским межгосударственным Соглашением, для увеличения доходной части Государственного бюджета Украины”, - добавил он.

Ю.КОСТЕНКО также предложил внести доходы от сдачи в аренду земли и инфраструктуры для потребностей Черноморского Флота Российской Федерации в проект Государственного бюджета Украины на 2009 год.