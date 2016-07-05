Глава фракции БПП назвал "попыткой сопротивления судебной системы" решение ВСУ по выборам в Коцюбинском

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с парламентской трибуны.

Депутат отметил, что изменения в Конституцию в части реформы судебной власти вместе с новым законом о судоустройстве стали "тем фильтром, который обеспечит работу в судебной системе действительно достойных судей".

"Мы предприняли необходимые шаги для того, чтобы качественно фундаментально изменить эту систему и выполнить требование украинцев о возобновлении справедливости, доступном правосудии и честном суде", - сказал Грынив.

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Между тем, по его словам, "система сопротивляется".

"Прецедент, созданный вчера, когда Верховный суд Украины отменил постановление Верховной Рады о назначении выборов в Коцюбинском, является попыткой реального сопротивления судебной системы Верховной Раде. Мы вчера получили фактически еще один законодательный орган государства", - подчеркнул депутат.

При этом Грынив добавил, что "недалек тот час, когда Верховный суд отменит постановление об отмене полномочий Януковича или другие".

Как сообщалось, Верховный суд Украины оставил в силе отмену постановления ВРУ о роспуске Коцюбинского поселкового совета (Киевская область). Соответствующее решение было принято в понедельник, 4 июля.

Верховная Рада Украины и поселковый голова Коцюбинского Ольга Матюшина обжаловали в суде решение Высшего административного суда Украины, которым 1 июня было отменено постановление парламента о роспуске депутатов Коцюбинского поселкового совета.

Верховный суд 4 июля рассмотрел апелляцию и подтвердил – Верховная Рада не имела права распускать депутатов, которых выбрала община.

14 апреля Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Коцюбинского поселкового совета и назначении внеочередных выборов.

Эксперты и юристы сразу заявили, что голосование народных депутатов за роспуск Коцюбинского поселкового совета противозаконное, ведь парламент не имеет полномочий распускать местные советы. Он может лишь назначить дату выборов.