Флагман ЧФ России вновь покидает Севастополь

Флагман Черноморского флота (ЧФ) России - ракетный крейсер "Москва" - сегодня выйдет из Севастополя в направлении Новороссийска, сообщили в штабе флота. Причин выхода крейсера к берегам России в штабе флота не объяснили.

23 августа крейсер "Москва" возвратился в Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Абхазии. До этого туда же прибыли малый ракетный корабль "Мираж" и морской тральщик "Турбинист".

Ранее сегодня заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын заявил журналистам, что в Черном море у берегов Грузии находятся уже девять кораблей НАТО. Среди них два корабля США, по одному кораблю Испании, Германии и Польши и четыре турецких корабля. "Это повышает градус напряженности в регионе", - подчеркнул генерал.

А.Ноговицын выразил сомнение в том, что корабли военно-морских сил стран НАТО доставляют только гуманитарные грузы в Грузию. По его словам, эти корабли не приспособлены для доставки крупных грузов, но при этом имеют очень серьезное вооружение.

Однако замначальника Генштаба отметил, что досмотр кораблей НАТО в зоне грузино-абхазского конфликта не входит в задачи российских миротворцев. "Российским миротворцам эти функции не поручены", - подчеркнул он.

РБК