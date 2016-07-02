На завершение реформ МВД Украины необходимо $200 миллионов - Деканоидзе

14:34, 02 июля 2016
Политика
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Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что на завершение реформ Министерства внутренних дел необходимо 200 млн долларов.

фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии представителям СМИ в Хмельницком после инструктажа личного состава групп быстрого реагирования патрульной полиции области.

Начиная с зарплат полицейских и, заканчивая обеспечением форменной одеждой, нужно около 200 млн долларов. Мы также должны более плодотворно работать с финансовыми донорами, привлекая средства под реализацию конкретных проектов”, - объяснила она.

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“Если вы спросите меня, когда завершим реформы органов полиции, то скажу: реформа – это длительный путь. И каждый гражданин должен понимать, что полиция его защищает, а не требует”, - подчеркнула глава Нацполиции.

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