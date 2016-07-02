ЦИК сменил председателя окружной избирательной комиссии 206 округа в Чернигове

Как сообщил УНИАН координатор избирательных программ гражданской сети «ОПОРА» Святослав Бабиля, информация о смене руководства комиссии появилась вчера. Под вечер, когда началось заседание, поступил факс из ЦИК о смене руководства комиссии (предыдущий председатель Артеменко на этой неделе был госпитализирован с заседания комиссии).

Читайте такжеРаде предлагают дополнительно выделить ЦИК более 27 миллионов гривень на промежуточные выборыВчера ОИК должна была рассматривать представления на членов УИК, принятые 30 июня. Между тем, в комиссии указывали, что среди кандидатов в члены УИК слишком много людей из других регионов Украины. На заседание ОИК прибыл народный депутат Валерий Дубиль.

По информации «ОПОРЫ», народный депутат вместе с кандидатом в депутаты Юрием Власенко пытались помешать заместителю председателя Ирине Примере зачитать постановление об отклонении представлений на членов УИК. Решение о формировании УИК не было рассмотрено. В помещении ОИК возникла толкотня, так как еще вечером около сотни сторонников Радикальной партии и ВО "Батькивщина" пикетировали здание Черниговского райсовета, где располагается ОИК. На вызов по поводу вмешательства вработу избирательной комиссии выезжала следственно-оперативная группа.

Около 21.35 окружная избирательная комиссия продолжила заседание. Новый председатель принес присягу и предложил вернуться к рассмотрению постановления, принятого в начале. Однако предложение набрало лишь 8 голосов членов ОИК, 10 членов комиссии проголосовали «против». Поэтому решение вчера принято не было.