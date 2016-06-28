Парубий рассказал об "опасности" неназначения новых членов ЦИК в ближайшее время

Об этом Парубий заявил журналистам во вторник в парламенте, передает "Украинская правда".

По словам спикера, существует опасность неназначения новых членов ЦИК.

"На сегодняшний день нет политического консенсуса между партиями. И до того момента, пока не будет политического согласования, выносить этот вопрос на сессию является очень опасным", - сказал Парубий.

Он добавил, опасность заключается в том, что "согласно закону, члены ЦИК освобождаются и назначаются каждый в отдельности".

"Может быть ситуация, когда будут уволены нынешние члены ЦИК, но не будут назначены новые", - пояснил Парубий.

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Кроме того он сообщил, что главы фракций обратились к председателю профильного комитета с просьбой "отложить рассмотрение этого вопроса".

"Мы будем собираться с главами фракций, начиная с четверга и обсуждать наши планы на лето. Если будет согласование и достаточное количество голосов ЦИК, то в тот же момент я этот вопрос вынесу на голосование", - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде было зарегистрировано президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№ № 4789 и 4790).

Согласно проекту постановления № 4790, президент предлагает назначить на должности членов Центризбиркома Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.