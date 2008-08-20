Ющенко сделал свои выводы из ситуации в Грузии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Украина стремится в рамках коллективной безопасности получить международные гарантии целостности территории и независимости.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал сегодня в Киеве на встрече с сенаторами США Джо ЛИБЕРМАНОМ и Линдси ГРЕМОМ. Сенаторы посещают Украину на пути в Грузию как личные представители кандидата в Президенты США от Республиканской партии Джона МАККЕЙНА для выяснения ситуации вокруг грузино-российского вооруженного конфликта.

В контексте грузинских событий Президент отметил, что для Украины является «очень важным» поддержка со стороны США нашего сотрудничества с НАТО и усиления нашего евроатлантического партнерства. Ведь конфликт в Грузии доказал - на сегодня модель коллективной безопасности является «лучшим ответом» на обеспечение гарантий национальной безопасности и суверенитета любого государства.

«Наша цель - получить международные гарантии целостности территории Украины, ее независимости - что возможно исключительно в рамках коллективной безопасности», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Самым главным приоритетом Украины также является «формирование четкого демократического курса», подчеркнул Президент.

«Для нас стратегически важны отношения с США, Евросоюзом, Североатлантическим блоком, Россией», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что украинская сторона хочет чувствовать поддержку и доверие в этих ключевых направлениях.

Говоря о позиции Украины относительно Грузии, Президент отметил: нас «чрезвычайно беспокоит» ситуация, сложившаяся вокруг этого государства. «Из произошедшего, убежден, необходимо делать много выводов», - сказал он. В.ЮЩЕНКО отдельно отметил, что Украина поддерживает территориальную целостность Грузии.

Сенаторы высоко оценили озвученную Президентом позицию Украины относительно ситуации в Грузии. Дж.ЛИБЕРМАН отметил в частности, что слова В.ЮЩЕНКО «отражают те сопереживания и обеспокоенность», которые разделяют он и его коллеги. «Я полностью соглашаюсь с вами, что кризис в отношениях между Грузией и Россией поставил этот регион, а также Европу и в действительности весь мир на перекрестке. И мы здесь, чтобы выразить свою солидарность народа Украине и ее всенародно избранному Президенту», - заметил Дж.ЛИБЕРМАН.