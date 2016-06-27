Посол Британии заверила, что выход страны из ЕС не повлияет на поддержку Украины
Выход Британии из ЕС не повлияет на ее поддержку и помощь Украине.
Об этом написал посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в своем блоге "Что означает референдум в Великобритании для нашей политики в отношении Украины?", передает ЕвроПравда.
По ее словам, Великобритания продолжит стоять бок-о-бок с Украиной.
"Великобритания продолжит помогать Украине в борьбе с коррупцией, в частности, путем поддержки Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро", - отметила посол.
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"Наше финансирование и в дальнейшем будет способствовать реформаторским усилиям Украины и мы продолжим предоставлять гуманитарную помощь тем, кто пострадал от конфликта, включая внутренне перемещенные лица", - подчеркнула Гоф.
Она также напомнила, что Великобритания сыграла ведущую роль в формировании сильной международной реакции, включительно с санкциями и политикой непризнания незаконной аннексии Крыма и отметила, что страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину на международных площадках.
Как сообщал УНИАН, на референдуме по членству Британии в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.