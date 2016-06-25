НАБУ вышло на финишную прямую в расследовании дела о растрате киотских денег - Сытник

Об этом глава НАБУ Артем Сытник заявил в эфире 5 канала, передает LB.ua.

"Оно было бы завершено намного раньше, но было так: мы планируем мероприятия, а тут публично заявляется, что есть намерение украсть полмиллиарда гривен, - и сразу все фигуранты сбрасывают телефоны, сбрасывают документы, и мы начинаем все возобновлять, а это занимает определённое время", - заявил Сытник.

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Глава НАБУ также сообщил, что есть ряд задержанных и взятых под стражу фигурантов, есть ряд фигурантов, по которым в ближайшее время будет принято решение, и дело будет направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, 21 января 2016 года по результатам аналитической работы НАБУ в ЕРДР были внесены сведения по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса по факту покушения на растрату государственных средств в особо крупных размерах, полученных по Киотскому протоколу.

16 мая детективы НАБУ задержали секретаря комитета государственных закупок ГП «Украинские экологические инвестиции» по подозрению в покушении на растрату «киотских» средств.

В начале июня в городе Старобельск Луганской области детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали второго подозреваемого в растрате 480 млн грн, полученных Украиной по Киотскому протоколу.