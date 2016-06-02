Детективы НАБУ задержали на Донбассе второго подозреваемого по делу о растрате киотских денег

Как сообщает пресс-служба НАБУ, человек был задержан в зоне проведения АТО.

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"В ходе досудебного расследования установлено, что задержанный по предварительному сговору с секретарем ГП «Украинские экологические инвестиции», который был взят под стражу 18 мая, создал под чужим именем подконтрольную группу фиктивных предприятий, оформленных на подставных лиц. Таким образом он пытался создать мнимую конкуренцию с целью обеспечения победы фиктивных субъектов хозяйственной деятельности при проведении государственных закупок на реконструкцию сетей освещения на общую сумму более 480 млн грн", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что когда дело приобрело огласку, задержанный, который временно проживал в Киеве, выехал в Луганскую область по месту жительства его родителей, оборвал контакты с соисполнителями, сменил телефоны и принял другие меры, направленные на избежание уголовной ответственности.

"В результате розыскных мероприятий его место нахождения было установлено. Во время обыска квартиры обнаружены вещественные доказательства, которые в совокупности с ранее полученными, указывают на причастность задержанного к совершению преступления", - сказано в сообщении.

По ходатайству детективов, согласованному с заместителем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 3,625 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 21 января 2016 года по результатам аналитической работы НАБУ в ЕРДР были внесены сведения по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса по факту покушения на растрату государственных средств в особо крупных размерах, полученных по Киотскому протоколу.

16 мая детективы НАБУ задержали секретаря комитета государственных закупок ГП «Украинские экологические инвестиции» по подозрению в покушении на растрату «киотских» средств.