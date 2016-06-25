Сытник рассказал, когда НАБУ сможет объявить Онищенко о подозрении

Об этом в эфире 5 канала сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Онищенко пригласил несколько каналов, начал пиариться, что его никто не принимает, хотя он не был вызван в НАБУ в тот день. Используя свой статус народного депутата, который у него пока есть, как иммунитет, попросился ко мне на прием. Я его принял. У нас была беседа, он попросил объявить как можно скорее подозрение, конечно, было разъяснено, что до определенного решения парламента подозрение не будет объявлено. Поэтому сейчас у него, как и у других 10 человек, статуса подозреваемого быть не может. Соответствующее решение может быть принято, если будет проголосовано парламентом о снятии неприкосновенности", - сообщил Сытник.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в ГПУ представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест Онищенко. На следующий день руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий лично принес в парламент представление. При этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что нардеп 14 июня вылетел в Ниццу для празднования своего дня рождения. В ГПУ отметили, что в случае невозврата Онищенко в Украину к нему будет применен механизм заочного осуждения и экстрадиции.

Онищенко подозревают в присвоении государственного имущества. В деле фигурирует сумма в размере 3 млрд грн