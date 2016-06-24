Консультации о последствиях Brexit для отношений Украины и ЕС состоятся в ближайшее время - Геращенко

Об этом на странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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«Главная тема дня – последствия Brexit для Украины. Все же, более серьезные последствия это будет иметь для самого ЕС, где теперь нужно думать над решением сотни вопросов и проблем, связанных с возможным выходом Британии. Будут расти позиции евроскептиков в других европейских странах. Будет радоваться Кремль – разделенной и ослабленной Европе. Конечно, волна этого цунами может затронуть Украину. Поэтому в ближайшее время состоятся консультации на высоком уровне между Украиной и ЕС о последствиях референдума для наших двусторонних отношений», – заметила Геращенко.

В то же время, по ее словам, Украина ожидает предоставления безвизового режима уже в этом году. «Также мы ожидаем продолжения общей политики ЕС относительно санкций против РФ до полного выполнения Минских соглашений. Мы категорически против каких-либо разговоров о постепенном снятии санкций. Санкции в полном объеме до полного выполнения соглашений», – подчеркнула первый заместитель спикера.

Напомним, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.