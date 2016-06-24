ЕС возьмет паузу в отношениях с Украиной после референдума в Британии - прогноз экспертов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя результаты референдума в Соединенном Королевстве, согласно которым большинство британцев высказались за выход страны из ЕС.

Так, эксперт-международник, аналитик Института мировой политики Дария Гайдай предположила, что институты ЕС сосредоточатся на отношениях с Британией.

«Скорее всего, ЕС возьмет паузу в отношениях с Украиной и сфокусирует внимание полностью на Британии. Украина может продемонстрировать, что она не является проблемой, поддерживает ЕС и готова предлагать решения, в том числе относительно тех проблем, которые она сама имеет, то есть выступить партнером ЕС», - сказала Гайдай.

Она считает, что Украине в отношениях с ЕС следует сосредоточиться на «технических переговорах».

«Громких политических заявлений, конечно, от руководства ЕС Украина не получит, нужно сосредоточиться на технической работе по сближению украинских институтов с европейскими, обмене практиками, технических вещах имплементации Соглашения об ассоциации. Никаких обещаний пока европейские лидеры не смогут дать Украине, они должны учитывать ситуацию в ЕС», - сказала Гайдай.

Она считает, что после референдума в Британии лидеры ЕС будут «слишком заняты делами британскими, и Украина отойдет на второй план».

«Украине будет труднее добиваться внимания европейских лидеров, труднее отстаивать свои интересы», - добавила Гайдай.

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В свою очередь, эксперт-международник, аналитик благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара также высказал мнение, что в краткосрочной перспективе внимание британской и европейской дипломатии будет приковано к переговорам о новых параметрах сотрудничества между Великобританией и ЕС.

«Великобритания была достаточно мощным адвокатом нашим, наряду с Польшей и Прибалтийскими странами, и потерять такого друга, который мог бы влиять на решения, - это плохо»,- сказал он.

В то же время Хара отметил, что в ЕС ради консенсуса могут смягчить или, наоборот, ужесточить определенную позицию.

По его словам, с выходом из состава ЕС у Великобритании «таких связанных рук не будет, и ее поддержка Украины в отражении российской агрессии, на пути реформ может в среднесрочной перспективе даже увеличиться, поскольку она не будет обязана координировать свои действия с Берлином или Парижем, а, скорее, с Вашингтоном».

По мнению Хары, при условии адекватной политики Киев может принять во внимание опыт Великобритании в развитии новых отношений с ЕС.

«Украине нужно присмотреться, как британцы будут выстраивать новые отношения с ЕС, уже не будучи членом Евросоюза, и воспользоваться этим опытом. Я уверен, что их дипломатия достаточно мощная, и выторгует себе хорошие условия», - сказал эксперт.

«С точки зрения возможности или невозможности вступления Украины в ЕС, мы можем посмотреть, может, британская модель нам больше понравится», - добавил Хара.

Гайдай также отметила, что результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС положительно восприняли в России, поскольку они продемонстрируют слабость ЕС, Запада и альянсов западных государств.

«Хотя на самом деле Британия таким образом развязывает себе руки, поскольку Великобритания всегда выступала за более жесткую позицию в отношении России, всегда критичнее была настроена, чем Франция и Германия», - добавила Гайдай.

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«Для России главное, что ЕС будет определенное время в кризисе, и это поможет Путину реализовывать свои интересы в ЕС. Речь идет об увеличении своего влияния на евроскептические страны и использовании британского прецедента в качестве аргумента в повышении децентрализованных движений внутри ЕС»,- убеждена Гайдай.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

Вскоре премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет в отставку в октябре этого года.

Также в Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании, ожидают от правительства этой страны быстрой реализации соответствующего решения и отмечают, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.