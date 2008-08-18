Ющенко требует, чтоб Тимошенко немедленно вернулась из отпуска

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует немедленного возвращения премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО из отпуска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.

По ее словам, Президент требует, чтобы не позже 19 августа состоялось внеочередное заседание правительства, на котором следует принять все необходимые решения для надлежащей организации восстановительных работ в регионах, пострадавших от наводнения.

Также Кабмин должен пересмотреть нормативы возмещения на строительство жилья, обеспечить безусловную готовность к началу учебного года всех школ.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что правительство должно к октябрю восстановить дома для жителей пострадавших регионов, до 15 ноября восстановить поврежденные мосты, дороги, дамбы.

«О принятых мерах Президент просит премьера информировать лично до 20 августа», - сказала И.ВАННИКОВА.