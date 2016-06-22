Савченко выступает за интеграцию Украины в НАТО и ЕС

Об этом Савченко сказала собственному корреспонденту агентства УНИАН, находясь в Страсбурге на сессии ПАСЕ.

По словам депутата, когда в 2006 году поднимался вопрос вступления Украины в НАТО, она была против. «Тогда я была против, потому что считала, что Украина, если вступает в партнерство, должна это делать на равных правах. На то время мы не соответствовали стандартам НАТО и не двигались достаточно быстро в том направлении. Поэтому я считала, что это будет неравноправное партнерство. Сейчас, когда Украина идет в Европу, нам нужно взаимодействовать на всех площадках, в том числе на площадке НАТО... Если до 2020 года мы сможем поднять уровень армии до стандартов НАТО, можно приобретать членство», - считает украинский политик.

Читайте такжеЕвропейские эксперты рекомендуют оставить санкции против РФ и предоставить Украине перспективу членства в ЕС

Отвечая на вопрос относительно возможности довести ВСУ к 2020 году до стандартов альянса, Савченко выразила убеждение, что «именно сейчас, как никогда, это можно сделать». «Это реально можно сделать, если мы, действительно, быстро запустим реформы, если олигархи быстро поймут, что нужно поделиться деньгами, если будет правильно выписана спецконфискация, если пойдут поступления в бюджет, который был разворован, если будут реформаторские законы в Вооруженных силах. Наш народ готов к тому, чтобы выйти на международный уровень построения самой армии и логистики. Вопрос только в том, есть ли у нас политическая воля и, самое главное, есть желание больше отдать, чем забрать», - пояснила она.

Савченко подчеркнула: «свою армию нужно кормить, иначе мы будем кормить чужую». «И не дай Бог нам кормить российскую. Если сейчас это начать, и приложить усилия и желание, то, начиная с этого года, в это время, это можно сделать», - уверена депутат. В этой связи она сообщила о намерении изучить опыт других стран и отработать «систему, которая сработала бы для Украины».

Отвечая на вопрос о своей позиции по отношению к перспективе членства Украины в ЕС, Савченко сказала: «Вы видели Страсбург? Здесь аист просто в городе. У нас в селе как говорят? Если аист садится на дом, это счастливый дом. Здесь аист - в городе. Это - счастливый город. Вы это можете понять? Почему бы нам не стремиться идти таким путем? Почему бы нам не иметь велодорожки? Сегодня меня чуть не сбил велосипедист, потому что я шла, не понимая, что иду по велосипедной дорожке. Ни к чему плохому мы не стремимся, если мы будем идти в ЕС. Я считаю, что у Украины должен быть свой путь, какой-то особый».