Савченко рассказала, какими санкциями нужно наказывать Россию (видео)

Об этом Савченко сообщила в интервью Deutsche Welle.

"Потому что если Европа выступает за права человека, она не может ничего не делать. Есть два варианта: или разговаривать языком оружия, или действовать инструментами экономики и политики. Я не считаю, что нужно скатываться в третью мировую войну. Украина сейчас платит за безопасность Европы и за свою свободу жизнью своих людей. Европа может и должна цивилизованно разговаривать с Россией языком экономики и политики", - заявила нардеп.

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В то же время, по словам Савченко, ей очень неприятно, что от этого страдают простые люди - как в России, так и в Европе и в Украине.

"Поэтому санкции должны быть более персональными, чтобы наказывать тех людей, которые этого заслуживают. А общие экономические санкции желательно со временем снять, но - поэтапно, по мере выполнения тех или иных условий", - подытожила она.

Ранее Савченко заявила, что военная помощь Украине со стороны Запада может привести к началу Третьей мировой войны.