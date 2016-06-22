Помощь Украине оружием может привести к Третьей мировой войне - Савченко
Военная помощь Украине со стороны Запада может привести к началу Третьей мировой войны.
Об этом народный депутат Надежда Савченко заявила в интервью "Голосу Америки".
"Стоит ли помогать оружием? Смотря с какой решительностью. Помощь оружием может привести мир к Третьей мировой войне. Если рассматривать нынешнюю ситуацию, то это должна быть последовательная помощь. Во-первых, это экономическая и политическая относительно санкций против России. Потому что страна (Россия - УНИАН) должна понимать, что она сделала неправильно и что в современном мире так существовать нельзя. И надо вводить больше персональных санкций, чтобы меньше страдал народ", - заявила Савченко.
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По ее словам, российскому народу трудно переносить санкции, тогда как Кремлю это безразлично, потому что там не чувствуют нищеты.