Помощь Украине оружием может привести к Третьей мировой войне - Савченко

Об этом народный депутат Надежда Савченко заявила в интервью "Голосу Америки".

"Стоит ли помогать оружием? Смотря с какой решительностью. Помощь оружием может привести мир к Третьей мировой войне. Если рассматривать нынешнюю ситуацию, то это должна быть последовательная помощь. Во-первых, это экономическая и политическая относительно санкций против России. Потому что страна (Россия - УНИАН) должна понимать, что она сделала неправильно и что в современном мире так существовать нельзя. И надо вводить больше персональных санкций, чтобы меньше страдал народ", - заявила Савченко.

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По ее словам, российскому народу трудно переносить санкции, тогда как Кремлю это безразлично, потому что там не чувствуют нищеты.