Савченко в ПАСЕ призвала поддержать Украину и назвала действия России "ударом в спину"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением Савченко выступила сегодня в Страсбурге на пленарном заседании ПАСЕ, в котором она впервые принимает участие после своего освобождения.

"Сейчас Украина стоит на передовом рубеже огня. Мы платим за спокойствие Европы и за мир своей страны, своей кровью и жизнями своих людей. Я прошу вас поддержать нас своей твердой последовательной и четкой позицией. Только вместе мы победим", - заявила она.

Украинский депутат поблагодарила присутствующих за поддержку. "Россия хотела, чтобы я была здесь через 22 года, но вы хотели видеть меня раньше и сделали для этого все, и я рада быть среди вас. Я очень желаю мира Украине и покоя всей Европе. Я готова для этого конструктивно работать и надеюсь быть полезной этой Ассамблее, и Украина будет полезной Европе", - заверила Савченко.

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Говоря о своем освобождении, депутат обратилась к коллегам с просьбой «понять, что, милуя, как было здесь сказано, меня и всех украинцев, Путин не делал шаг навстречу, а показывал свое пренебрежение». «Я была похищена - это нарушение прав человека, и за это нужно отвечать в Европейском суде. Так же были похищены все украинцы, которые сейчас находятся в России, продолжается похищения крымских татар из Крыма», - подчеркнула она.

Савченко также назвала действия России, которая в соответствии с Будапештским меморандумом «обещала и гарантировала Украине безопасность, «ударом в спину». «Не может быть возвращена (российская) делегация, которая не уважает права человека, не уважает иммунитет делегата, как это сделала Россия со мной. Я тоже очень хочу примирения и буду работать в этом направлении, но я хочу, чтобы вы все поняли, что победить можно только тогда, когда один человек ради идеи готов умереть, а остальные готовы поддержать его и не дать ему на этом фронте погибнуть», - подчеркнула украинский депутат.