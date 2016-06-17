Скандальное заявление Пан Ги Муна: в МИД пообещали объяснить генсеку, в чем разница роли РФ в Сирии и на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал на брифинге.

“Беседуя с Пан Ги Муном, я четко скажу, что логика надежд на Россию, которая является агрессором в Украине, и логика надежд на Россию в решении глобальных конфликтов никоим образом не должны пересекаться. Это будет основой моей политической позиции”, - сказал Климкин.

По его словам, попытка поставить в один ряд российскую агрессию в Украине и, например, конфликт в Сирии, в принципе не является адекватной реакцией на реалии сегодняшнего дня. Он отметил, что публичную позицию Украины относительно высказываний Пан Ги Муна сегодня обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Читайте такжеООН удалила фразу о роли РФ в урегулировании конфликта в Украине из текста речи Пан Ги Муна - СМИ

Напомним, накануне постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выразил возмущение заявлениями генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о том, что Россия должна сыграть критически важную роль в том, чтобы положить конец конфликту на Донбассе. Позже ООН удалила фразу о роли РФ в урегулировании конфликта в Украине из текста речи Пан Ги Муна, обнародованного на сайте Организации.