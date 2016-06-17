Закон о спецконфискации должен быть принят - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Этот закон должен позволить нам эти средства Януковича, которые сейчас арестованы и лежат на счетах, вернуть в бюджет Украинского государства, на оборонную сферу для украинской армии", - сказал спикер.

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Он отметил, что по законопроекту есть много политических дискуссий, где "одни говорят, что введение такого механизма может касаться не только средств Януковича, но и расширить перечень лиц. Поэтому в законе совместно с представителями Генпрокуратуры, которая будет непосредственным исполнителем совместно с экспертами, в том числе, европейскими, пытались найти компромиссный вариант", - отметил Парубий.

Он добавил, что такой компромиссный вариант накануне на "очередном ночном совещании" у президента якобы был согласован. "Возможно, потому, что было мало времени, возможно, потому, что не все успели ознакомиться со всеми деталями, к сожалению, сегодня не нашлось политической воли в парламенте, чтобы проголосовать этот закон, внести его даже в повестку дня", - сказал глава ВР.

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Парубий выразил уверенность, что этот закон должен быть принят. "Дискуссии будут продолжены, компромиссы будут искаться. И украинский парламент должен это принять. Потому что украинским солдатам, воинам нужны новые танки, новые БТРы, новое вооружение", - отметил он и добавил, что армия должна как можно быстрее выходить на стандарты НАТО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада отказалась включить в повестку дня своей работы законопроект о возврате средств, полученных преступным путем во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

Всего 169 (при необходимом минимуме 226 - УНИАН) из 317 народных депутатов поддержали включение в повестку дня проекта закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания действенных механизмов, направленных на выявление имущества, приобретенного преступным или иным неправомерным путем, предотвращение его использования вопреки интересам общества и государства” (№4811).

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Не голосовали в полном составе фракции “Оппозиционный блок”, “Батькивщина” группы “Видродження” и “Воля народа”. Из фракции “Самопомич” «за» проголосовали только два народных депутата.

15 июня Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 4811, что позволит вернуть в государственный бюджет арестованные средства режима Януковича и направить их на обеспечение государственного оборонного заказа.

Законопроект № 4811 был разработан группой народных депутатов взамен законопроекта №4057 о спецконфискации.

Председатель комитета Сергей Пашинский отметил, что законопроект №4811 о гражданской спецконфискации "предоставит Генеральной прокуратуре Украины все необходимые механизмы, чтобы изъять эти средства из офшоров и направить их в бюджет".