Геращенко: Ключевыми в переговорах в Минске были вопросы безопасности

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Ключевым вопросом всех групп была безопасность. Украина требует прекратить обстрелы, соблюдать режим тишины, создать зону особой безопасности вблизи КПВВ», - заявила она.

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«Это недопустимо – увеличение числа обстрелов, количества погибших и раненых. Без режима тишины невозможно продвигаться в решении всех других вопросов», - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что с начала года боевики 7 тыс. раз нарушили режим тишины, боевые потери составляют 623 украинских военнослужащих.

Сегодня в Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и проходит встреча внешнеполитических советников глав государств «нормандской четверки».