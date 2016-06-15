В Минобороны озвучили масштабы боевых потерь среди украинских военных с начала года

На этом сегодня в штаб-квартире НАТО заявил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время общения с представителями СМИ, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Обстановка на востоке страны имеет тенденцию к обострению. В этом году враг почти 7 тыс. раз нарушал режим тишины. Противник применяет запрещенное вооружение - артиллерийские и реактивные системы залпового огня", - сказал Полторак.

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"Через украинскую восточную границу Россия перебрасывает наемников, поставляет вооружение и военную технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы", - отметил министр.

"Война продолжает забирать жизни лучших сынов украинского народа. В этом году наши боевые потери составили 623 украинских военнослужащих. Таким является истинное лицо российской политики по мирному урегулированию конфликта на Донбассе", - подчеркнул он.

Ранее секретарь СНБО Турчинов, комментируя ситуацию на Донбассе, заявил, что Россия устроила "черный май". "Май стал для нас "черным", потому что мы в течение месяца понесли наибольшие потери за последний год. Мы очень много героев потеряли, много раненых", - сказал он.