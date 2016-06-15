СМИ: Украина рассматривает вопрос о передаче России трех преступников

Об этом говорится в ответе заместителя министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова, передает РБК.

В документе отмечается, что 28 марта в украинское ведомство пришел запрос от российского Министерства юстиции, в котором содержалась просьба о выдаче России для дальнейшего отбывания наказания шести осужденных.

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По словам Петухова, украинский Минюст ответил российским коллегам, что два человека из этого списка были освобождены от наказания в 2015 году. Еще один человек является гражданином Украины, зарегистрированным в Севастополе, поэтому официальный Киев не может передать его Москве.

Оставшиеся три человека могут быть переданы России, говорится в ответе Петухова. Он отметил, что эти граждане России были осуждены по статьям «Убийство», «Умышленное тяжкое телесное повреждение», «Торговля людьми», «Контрабанда наркотиков», «Производство и сбыт наркотических веществ», «Побег из места лишения свободы или из-под стражи» (ст.115, 121, 149, 305, 307, 309, 311, 393 Уголовного кодекса Украины).

Имена кандидатов на выдачу замминистра назвать отказался, сославшись на закон о защите персональных данных.

Ранее в Кремле об ожидаемом обмене граждан Украины Олега Сенцова и Александра Кольченко заявили, что "контакты осуществляются", окончательное решение - за президентом РФ Владимиром Путиным.