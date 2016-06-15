Португалия окажет помощь Минобороны на 200 тысяч евро

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, об этом заявил министр национальной обороны Португалии Жозе Альберто Азередо Лопес во время встречи с министром обороны Украины генералом армии Украины Степаном Полтораком в Брюсселе.

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Помощь будет направлена на поддержку в военно-технической сфере, лечение раненых в ходе АТО военнослужащих и помощь в подготовке войск.

Министр обороны Украины выразил благодарность за поддержку и надежду, что в будущем сотрудничество между Португалией и Украиной будет расширено.

"Мы имеем, в частности, развивать сотрудничество в военно-промышленном комплексе", - подчеркнул Полторак.

В свою очередь глава оборонного ведомства Португалии подчеркнул, что Португалия поддержит украинский вопрос, который будет рассматриваться вскоре в Варшаве на Саммите стран НАТО.

Напомним, 14 июня начался визит министра обороны Украины Степана Полторака в Штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Сегодня министр встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Эштоном Картером, а также примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО.