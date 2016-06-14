НАТО из-за действий России собирается увеличивать присутствие в Черноморском регионе – Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, какие дополнительные меры может принять Альянс в качестве реакции на действия России в Черном море.

«Мы рассматриваем, как мы можем увеличить наше присутствие в Черноморском регионе. Мы уже увеличили наше присутствие усилением патрулирования воздушного пространства, присутствия на море и проводим больше учений. Мы также думаем, что можем сделать еще», - сказал он.

По словам Столтенберга, в настоящее время страны-члены Альянса обсуждают предложение Румынии, которая может предоставить штаб-квартиру для бригады, которая «потом может организовать и упростит деятельность НАТО в регионе, связанную с учениями, а также мерами безопасности».

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«Это на повестке дня, но детали будут решаться позднее», - добавил генсек Альянса.

Вместе с тем он в очередной раз подчеркнул, что НАТО не хочет и не ищет конфронтации с Россией.

«Мы будем продолжать искать более конструктивные отношения с Россией, особенно, когда напряжение такое сильное, как сейчас. Важно продолжать держать открытыми каналы для политического диалога и поддерживать контакты между военными, потому что мы хотим предотвратить случаи, такие как, например, тогда, когда над Турцией был сбит российский военный самолет», - подчеркнул Столтенберг.