Криль рассказал, почему Тимошенко не может быть кандидатом в Президенты
Лидер ЕЦ не понял заявления Немыри
Лидер партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что человек, для которого личные интересы выше государственных, не может быть Президентом Украины.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Ответственный политик, когда берется что-либо говорить, говорит что-то конкретное», - прокомментировал обвинение вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ в свой адрес И.КРИЛЬ.
«Я не понял, что НЕМЫРЯ хотел сказать своим заявлением. Создалось впечатление, что он, получив задание от Юлии ТИМОШЕНКО «наехать» на КРИЛЯ, отработал номер, не понимая сути», - утверждает народный депутат.
Он спросил: «Если действительно НЕМЫРЯ хотел отвергнуть обвинения в адрес ТИМОШЕНКО, что ее действия направлены не на защиту интересов Украины, ему следовало дать ответ на один вопрос: почему премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО до сих пор не подписала те постановления Кабмина, за которые в том числе голосовал член правительства Григорий НЕМЫРЯ еще полтора месяца назад?».
И.КРИЛЬ напомнил, что «эти постановления касались порядка перемещения кораблей Черноморского Флота России по территории Украины. Возможно, есть что-то важное, о чем в Украине никто не знает. И это важное оправдывает действия премьер-министра нашего государства».
«Я же вполне конкретно утверждаю, что такие действия Юлии ТИМОШЕНКО имеют простое объяснение – кандидат в Президенты на следующих выборах не заинтересована портить отношения с политическим руководством России» - заявил председатель «Единого Центра».
«Но это говорит о том, что она личные интересы ставит выше интересов Украины. Может ли такой человек быть кандидатом в Президенты? В других странах – нет. В Украине, к сожалению, пока еще – да», – добавил И.КРИЛЬ.
Как сообщал УНИАН, 13 августа И.КРИЛЬ заявил, что из-за амбиций премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Украина может потерять свой суверенитет. По его мнению, «Ю.ТИМОШЕНКО беспокоит то, как удовлетворить российское руководство, заручившись его поддержкой в следующей президентской кампании, а не теми шагами, которые могут сделать невозможным повторение грузинского варианта в Украине». «Поэтому, уже почти неделя с начала конфликта, премьер-министр Украины ... молчит и делает вид, что для Украины события на Кавказе являются из разряда второстепенных, вместо того, чтобы подписать и обнародовать уже принятые правительством Украины постановления, касающиеся деятельности Черноморского флота России на территории Украины» - заявил И.КРИЛЬ.
В ответ вице-премьер-министр, специальный представитель украинского правительства в Грузии Г.НЕМЫРЯ назвал безответственными обвинение И.КРИЛЯ в адрес Ю.ТИМОШЕНКО в связи с событиями на Кавказе.
«КРИЛЬ делает заявления в Киеве на даче, а я в Тбилиси делаю то, что должно делать правительство в сложившейся ситуации», – сказал Г.НЕМЫРЯ. «Я расцениваю заявление КРИЛЯ, который никогда не был экспертом в области внешней политики и международных отношений, как безответственное и направленное на поиск собственной выгоды», – заявил вице-премьер.