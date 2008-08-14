Криль рассказал, почему Тимошенко не может быть кандидатом в Президенты

Лидер партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что человек, для которого личные интересы выше государственных, не может быть Президентом Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Ответственный политик, когда берется что-либо говорить, говорит что-то конкретное», - прокомментировал обвинение вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ в свой адрес И.КРИЛЬ.

«Я не понял, что НЕМЫРЯ хотел сказать своим заявлением. Создалось впечатление, что он, получив задание от Юлии ТИМОШЕНКО «наехать» на КРИЛЯ, отработал номер, не понимая сути», - утверждает народный депутат.

Он спросил: «Если действительно НЕМЫРЯ хотел отвергнуть обвинения в адрес ТИМОШЕНКО, что ее действия направлены не на защиту интересов Украины, ему следовало дать ответ на один вопрос: почему премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО до сих пор не подписала те постановления Кабмина, за которые в том числе голосовал член правительства Григорий НЕМЫРЯ еще полтора месяца назад?».

И.КРИЛЬ напомнил, что «эти постановления касались порядка перемещения кораблей Черноморского Флота России по территории Украины. Возможно, есть что-то важное, о чем в Украине никто не знает. И это важное оправдывает действия премьер-министра нашего государства».

«Я же вполне конкретно утверждаю, что такие действия Юлии ТИМОШЕНКО имеют простое объяснение – кандидат в Президенты на следующих выборах не заинтересована портить отношения с политическим руководством России» - заявил председатель «Единого Центра».

«Но это говорит о том, что она личные интересы ставит выше интересов Украины. Может ли такой человек быть кандидатом в Президенты? В других странах – нет. В Украине, к сожалению, пока еще – да», – добавил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 13 августа И.КРИЛЬ заявил, что из-за амбиций премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Украина может потерять свой суверенитет. По его мнению, «Ю.ТИМОШЕНКО беспокоит то, как удовлетворить российское руководство, заручившись его поддержкой в следующей президентской кампании, а не теми шагами, которые могут сделать невозможным повторение грузинского варианта в Украине». «Поэтому, уже почти неделя с начала конфликта, премьер-министр Украины ... молчит и делает вид, что для Украины события на Кавказе являются из разряда второстепенных, вместо того, чтобы подписать и обнародовать уже принятые правительством Украины постановления, касающиеся деятельности Черноморского флота России на территории Украины» - заявил И.КРИЛЬ.

В ответ вице-премьер-министр, специальный представитель украинского правительства в Грузии Г.НЕМЫРЯ назвал безответственными обвинение И.КРИЛЯ в адрес Ю.ТИМОШЕНКО в связи с событиями на Кавказе.

«КРИЛЬ делает заявления в Киеве на даче, а я в Тбилиси делаю то, что должно делать правительство в сложившейся ситуации», – сказал Г.НЕМЫРЯ. «Я расцениваю заявление КРИЛЯ, который никогда не был экспертом в области внешней политики и международных отношений, как безответственное и направленное на поиск собственной выгоды», – заявил вице-премьер.