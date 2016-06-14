Отмена закона об очищении власти приведет к народной люстрации - политолог

Об этом в комментарии заявил политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Нехорошие дела творятся в украинской политике на фоне шумных одноразовых пиар-событий: то марш геев-оптимистов, то какая-то амбарная книга, то еще что-то. А в это время под шумок, пока внимание общественности отвлечено, происходят какие-то серьезные события на законодательном уровне", - отметил он.

"Сейчас таким событием, имеющим колоссальные политические последствия, является аккуратная и очень тонкая попытка определенных коррумпированных кругов как в Верховной Раде, так и в политических силах, в Администрации президента, дезавуировать и лишить политико-правовой важности закон об очищении власти или, как его еще называют, закон о люстрации", - сказал эксперт.

По его мнению, инициаторы отмены закона о люстрации объединились вокруг президента Порошенко и убеждены, что легко справятся со своей задачей.

"Но они забыли, что закон об очищении власти – это не просто удовлетворение требований людей, которые стояли на Майдане, и не знак уважения к Небесной сотне – это было своевременной попыткой остановить массовую народную расправу в виде мусорной люстрации, обливанием краской или вышвыриванием чиновников из государственных учреждений", - подчеркнул Виктор Небоженко.

"Те, кто хочет тихой сапой уничтожить завоевания Майдана, забыли, что этот закон был принят в силу определенных обстоятельств, иначе все могло бы вообще взорваться", - добавил он.

Эксперт отметил, что отмена закона о люстрации сильно повлияет на политические перспективы Блока Петра Порошенко, "который вместе с президентом несет политическую ответственность за любые реформаторские и контрреформаторские изменения в украинском законодательстве".

"Если только будет отменен закон об очищении власти, люди опять вспомнят о народной люстрации вне правовых форм, а это гораздо хуже. Общественное мнение не будет воспринимать тот факт, что тысячи чиновников бывшего режима Януковича легко восстановятся на своих должностях и будут грабить народ, как раньше", - резюмировал Виктор Небоженко.