"Радикалы" Ляшко заблокировали парламентскую трибуну

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там находятся около 15 депутатов во главе с лидером фракции Олегом Ляшко.

Он заявил, что фракция приняла решение продолжить блокирование трибуны с требованием о создании временной следственной комиссии Верховной Рады относительно расследования “коррупции и оффшоров президента и высших должностных лиц государства”.

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Кроме того, фракция требует отменить решение Национальной комиссии по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) относительно повышения тарифов на коммунальные услуги для граждан, а также отменить решение правительства и вернуть украинцам льготную цену на газ.

«Также информирую, что сегодня мы обращаемся в суд с требованием отменить решение о повышении тарифов”, - сказал Ляшко.

Он обратился к представителям фракций “Батькивщина” и “Самопомич” с призывом вместе блокировать трибуну и президиум парламента.