Решение об отмене люстрации де-факто принято — заместитель министра юстиции

Об этом в эфире Громадського заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

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«Нам известно, что решение уже принято, они хотели его объявить сегодня. Все же, они не объявили его. Это очень тревожный сигнал. Любая отмена закона о люстрации — это контрреволюция достоинства, реванш старых сил», — сказала она.

По ее словам, в КСУ есть конфликт интересов.

«Мы неоднократно отмечали, что конфликт интересов присутствует в КСУ, поэтому они не должны были рассматривать этот вопрос. Я надеюсь, что общественное давление не даст вынести такое решение», — отметила она.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение в закрытой части пленарного заседания несколько представлений относительно конституционности ряда положений Закона Украины „Об очистке власти“.

КСУ рассматривает дело о конституционности ряда положений закона о люстрации по представлениям Верховного суда Украины и 47 народных депутатов. Ранее два представления ВСУ и одно представление 47 народных депутатов были объединены в одно конституционное производство.

Верховный суд в своих представлениях просит КСУ признать неконституционной люстрацию членов Высшей квалификационной комиссии судей, членов Высшего совета юстиции и руководителей Государственной судебной администрации, которые занимали должности в период Євромайдану. Также Верховный суд просит признать неконституционной люстрацию судей, выносивших решения против активистов Євромайдану.

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47 депутатов в своем представлении просят КС признать неконституционной люстрацию бывших чиновников, которые занимали свои должности в период с 25 февраля 2010 до 22 февраля 2014 года, и правоохранителей, которые преследовали активистов Євромайдану.

22 марта Конституционный суд не удовлетворил ходатайство народного депутата Егора Соболева об отводе 6 судей от рассмотрения представлений относительно конституционности положений закона о люстрации. Соболев требовал их отвода, поскольку, по его словам, эти шестеро судей принимать решения, которые привели к узурпации власти Януковичем, и поэтому не имеют права рассматривать дело относительно конституционности ряда положений закона о люстрации.

22 марта КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела.

Соболев написал 9 июня в Facebook: «Несколько принципиальных людей, которые еще остались в Конституционном суде, сообщили, что завтра их судей собирают, чтобы они поставили подпись под решением об отмене ключевых статей закона "Об очищении власти". «Это является платой «Оппозиционному блоку» за их голосование на прошлой неделе за предложенные президентом Петром Порошенко поправки в Конституцию (относительно правосудия - УНИАН)».

По словам Соболева, «отмена люстрации позволит тысячам людей Януковича во главе с Левочкиным, Бойко, Вилкулом вернуться на руководящие должности в правительство, прокуратуру, фискальную службу и полицию».

«Мы с апреля 2015 года пытались объяснить Конституционном суда о незаконности принятия такого решения. Во-первых, они не имеют права рассматривать это дело, потому что у них конфликт интересов. Как люди Януковича, которые являются фигурантами уголовного дела о предоставлении Януковичу диктаторских полномочий, они не имеют права по просьбе других людей Януковича, решать конституционная люстрация людей Януковича. Во-вторых, любое правовое государство имеет право не допускать на государственную службу людей, которые занимали высокие посты в режиме, что закончил расстрелом людей. Любое правовое государство имеет права не допускать на государственную службу людей, которые не могут объяснить имущество своей семьи. И любое правовое государство имеет право не допускать на государственную службу людей, которые работали или учились в КГБ - организации, которая сегодня является центром агрессии против Украины», - подчеркнул Соболев.

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Соболев заявил, что если КСУ «отменит люстрацию, очень быстро будут отменены и другие решения, принятые на требования Майдана. В частности, эти самые судьи по просьбе тех же людей Януковича уже рассматривают дело об отмене открытости имущества чиновников».

«Украина Януковича планомерно, шаг за шагом отменяет Украину Євромайдану. Просто теперь Янукович носит вышиванку, красиво говорит на украинском и на английском, и регулярно носит цветы к месту расстрела Небесной сотни», - подчеркнул он.