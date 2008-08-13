Партия регионов отправит тысячу тонн продовольствия в Осетию и Грузию

Президиум Партии регионов призывает украинские власти заботиться о национальных интересах и не становиться однозначно на одну из сторон в грузино-южно-осетино - российском конфликте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Также президиум Партии регионов вчера принял решение о предоставлении помощи осетинским и грузинским семьям, проживающим в зоне конфликта.

По данным пресс-службы, гуманитарный груз – тысяча тонн продовольствия будет отправлен в регион конфликта уже в ближайшие дни. В Осетию и Грузию "регионалы" направят муку, масло, сгущенное молоко, сахар, кондитерские изделия.