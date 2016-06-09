Порошенко рассказал, что поможет судам "железом выжигать коррупцию"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, где состоялось обсуждение вопросов внедрения судебной реформы.

Порошенко подчеркнул, что принятие изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» будет способствовать полной перезагрузке судейской ветви власти.

Президент выразил убеждение, что с созданием условий для перезагрузки судейской ветви власти фактически было завершено формирование принципиально новой инфраструктуры для борьбы с коррупцией в Украине.

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«Но для того, чтобы суды выжигали коррупцию каленым железом, они сами должны очиститься от коррупционеров», - подчеркнул он.

Глава государства приветствовал снятие неприкосновенности судей, введение декларирования ими всех доходов и расходов - все это будет способствовать не только очищению судейского корпуса, но и искоренению коррупции.

Президент констатировал, что введенное в настоящее время эффективное сотрудничество Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета юстиции, Национального антикоррупционного бюро и других правоохранительных органов, фискальных служб, уже способствует более качественному и справедливому проведению конкурсов.

«На сегодняшний день тот придирчивый мониторинг образа жизни, который предусматривает Закон, заполнения и представления декларации добродетели, декларации родственных связей, контроль Общественным советом - все эти элементы позволят нам твердо рассчитывать, что мы в ближайшее время будем иметь эффективную судебную систему, которая будет пользоваться доверием украинского народа», - отметил глава государства.

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Порошенко подчеркнул важность уже с сентября начать конкурсную процедуру по формированию Верховного суда Украины, и до конца года сформировать его.

Кроме того, президент напомнил, что ровно год назад, в июне 2015 года, был объявлен первый конкурс на должности в Национальном антикоррупционном бюро: «Новая реформированная антикоррупционная система продемонстрировала первые признаки эффективности своих действий. И судебная реформа станет только мощным элементом обеспечения необратимости этих изменений».